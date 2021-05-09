Израильский премьер поддержал действия полиции против палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку полицейской операции против палестинцев - после двух ночей столкновений в Иерусалиме.

Премьер подчеркнул, что правительство не позволит радикальным элементам нарушить спокойствие в городе. Как отмечает Би-би-си, в Иерусалиме ощущается рост опасений в связи со "спиралью насилия".

Накануне появились сообщения, что 200 человек получили ранения при столкновениях в Иерусалиме. Полицейские ответстили резиновыми пулями и перцовым газом на попытки палестинцев забросать их камнями у мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Свою встревоженность в связи с происходящим выразили 8 мая США, ЕС, Россия и ООН.

Аналогичные столкновения в Иерусалиме происходили неоднократно с начала священного для мусульман месяца Рамадан. Глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас отложил намеченные на 22 мая всеобщие выборы. Изначально конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима.

Позднее росту напряжённости способствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима. Полиция 7 мая разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами.