"Это не победа Путина". Соцсети о праздновании 9 мая

9 мая в России отмечали 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Все, и "патриоты" и "либералы", вспоминали в этот день своих дедушек, воевавших с нацизмом, и бабушек, ждавших их домой и работавших для нужд фронта.

Но на воспоминаниях о бабушках и дедушках сходство заканчивается. Когда-то День Победы считался объединяющим праздником. Некоторые и до сих пор так считают.

Павел Пряников

С праздником Великой Победы!

76 лет прошло, но раны страшной войны до сих пор с нами. Почти 30 млн. погибших, миллионы инвалидов и вдов, миллионы сирот. У меня отец из детдома, фактически начал жизнь с нуля. Десятки миллионов людей начали жизнь с пепелищ. Война запустила страшную депопуляцию в великорусском ядре, в деревнях на 10 женщин приходился 1 трудоспособный мужчина. Миллионы женщин тех поколений остались одинокими из-за огромного дефицита мужчин.

Только-только вступило в самостоятельную жизнь первое поколение россиян, у большинства которых есть бабушки и дедушки, есть собственность, кто о войне имеет смутное представление.

Наших ветеранов надо помнить с благодарностью ещё и за то, что эти 76 лет мы живём без больших войн, а последние тридцать лет, с момента вывода войск из Афганистана – наша страна вообще живёт без войн. Я очень надеюсь, что так останется и впредь. Путин и его поколение 1950-х годов рождения – дети фронтовиков, отцы им заложили в голову простую мысль: «лишь бы не было войны».

День Победы – самый искренний праздник в России. У него нет идеологических, национальных, религиозных различий. Это праздник, объединяющий всех россиян в единую нацию. И 9 мая – ещё и дата, которая будет показывать моральное превосходство нашей страны: сегодняшний мир в физическом, натуралистическом смысле существует благодаря Советскому Союзу.

Дети из разных регионов России исполнили хором песню «Аист на крыше». Песня по мире.

Пусть будет мир во всём мире!

На самом деле различия есть. День Победы сегодня так же разделяет общество, как и фактически все остальные темы.

"Патриоты" пишут победные посты с лейтмотивом "можем повторить" и открыто или намёками обвиняют "либералов" в предательстве, а Запад - в фашизме.



Настасья Иванова

Сегодня день, когда скорбят побежденные и радуются победители. Поздравляю победителей с праздником!

Руслан Осташко

9 мая - день Победы!

Друзья, хочу поздравить вас с этим праздником.

Сегодня день, когда мы вспоминаем колоссальный подвиг нашего народа, когда сплотившись в единый кулак, граждане нашей страны смогли дать отпор фашизму, не только защитив свой дом, но и освободив других от этой беды.

Сегодня мы говорим спасибо нашим ветеранам, нашим настоящим героям! Сегодня мы вспоминаем павших за свою Родину. Сегодня мы чествуем великую Победу!

Все попытки заставить нас, потомков победителей, каяться и извиняться за тот подвиг, совершенный во время Великой Отечественной Войны смешны и нелепы.

Ну а наша с вами задача передать следующим поколениям память, чувство гордости за свой народ и любовь к Родине.

Так уже победили, так еще победим неоднократно.

С праздником! С великим Днем Победы!

Наталья Радулова

Собчак, которая снова завыла про необходимость дня скорби, я напоминаю, что День памяти и скорби в России - 22 июня. И я посмотрю как она в этот День будет скорбеть у себя в блоге.

"Либералы" пишут о том, что громкие речи и парады - показуха, когда ветераны живут в нищете, и о том, что нельзя позволять властям приватизировать победу. А также о том, что некоторые из тех, кто сегодня громче всех говорит про победу, сами очень напоминают тогдашних побежденных.

Алена Попова

С Днём Победы! Вчера моя бабушка мне сказала (она 31 года рождения): «Когда немцы были уже рядом, мама нам собрала платочки-мешки с носками и чем-то ещё, мы на них сидели и постоянно ждали: или немцы придут, всех повесят нас; или надо будет стараться от немцев убежать; или отец придёт, тогда война закончится».

Победа в 45-это не победа Путина, не победа этой власти. Это победа на крови наших родных. Ваших и моих дедов и бабушек. Мои оба деда вернулись с войны, но умерли от ее последствий. Деда Миша от осколка пули, которая просверлила ему череп во время войны.

Я застала своих дедов, хоть и была очень маленькая, когда они ушли. Каждый из тех моих родных, кто пережил войну, не живут, как наши чиновники и особенно, как друзья ВВ. Они живут так, чтобы хватало на еду, пока им государство бросает очередные подачки в виде сервизов на День Победы.

То великое, гордое поколение часто не берет никакой помощи, отвечая: «я сама», «я сам».

Все парады (конечно, скажу банальность) происходят 1 день, а живут люди без внимания и достаточного уважения не 364 дня. «Ветеран умер, не дождавшись переселения из барака». Таких новостей не мало. А ветеранов ВОВ крайне мало. Но будто парады и сервизы заменяют достойное здравоохранение или обеспечивают достойный уровень жизни (сравним с друзьями ВВ, например).

Этот день касается каждого. Каждый день. 24/7, 365. И власть нынешняя никого отношения к Великой Победе не имеет. Ни самопровозглашенный монарх, ни его приближённые олигархи в окопах не сидели в ВОВ, близкие у них во время ВОВ на руках не умирали. Страшно то, что ВОВ касалась их родных, но это никак не останавливает их от милитаризма, а наоборот. Эту власть тянет на войну постоянно. Почему? Да потому что книжные дети всегда войну романтизируют. А наши деды сражались за другое. ЗА МИРНОЕ НЕБО! Очень легко с трибуны рассказывать про кольцо врагов вокруг страны, но понимать при этом, что, если война, ты будешь в штабе, а воевать будут внуки и правнуки, внучки и правнучки тех, кто идёт по Красной площади, и многих тех, кто смотрит парад по телевизору.

С Днём Победы! Нас всех. Только мы ещё должны заслужить уважение наших дедов и бабушек, не разрушая то, что наши родные нам подарили: МИР! МИР! И именно про МИР надо выступать с трибуны, реально со скорбью и великой благодарностью вспоминая всех, кто отдавал жизнь и здоровье за то, чтобы жили мы.

Евгений Шестаков

Власть стареет, морщин все больше, извилин меньше. Махать флагом, с которым предки шли в бой, все трудней. Но другого у нее нет. У них. Которые расселись, как мухи на больной лошади, и доедают то, на чем едут. Этот текст я написал много лет назад, это мой маленький плакатик, с которым я сижу дома. Мы все сейчас сидим дома. Власть тоже. Но глубже. И машет нам из бункера лентами, флагом и кулаком.

Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет назад. И два твоих прадеда, два моих деда, теряя руки, из ада в ад, теряя ноги, по Смоленской дороге по старой топали на восход, потом обратно. "... и славы ратной достигли, как грится, не посрамили! Да здравствует этот... [блин]... во всем мире... солоночку передайте! А вы, в платочках, тишей рыдайте. В стороночке и не группой. А вы, грудастые, идите рожайте. И постарайтесь крупных. Чтоб сразу в гвардию. Чтоб леопардию, в смысле, тигру вражьему руками башню бы отрывали... ик! [что это] вы передали? это перечница..."

А копеечница - это бабка, ждущая, когда выпьют. Давно откричала болотной выпью, отплакала, невернувшихся схоронила, на стенке фото братской могилой четыре штуки, были бы внуки, они б спросили, бабушка, кто вот эти четыле...

"Это Иван. Почасту был пьян, ходил враскоряку, сидел за драку, с Галей жил по второму браку, их в атаку горстку оставшуюся подняли, я письмо читала у Гали, сам писал, да послал не сам, дырка красная, девять грамм.

А это Федор. Федя мой. Помню, пару ведер несу домой, а он маленький, дайте, маменька, помогу, а сам ростом с мою ногу, тяжело, а все-ж таки ни гу-гу, несет, в сорок третьем, под новый год, шальным снарядом, с окопом рядом, говорят, ходил за водой с канистрой, тишина была, и вдруг выстрел.

А это Андрей. Все морей хотел повидать да чаек, да в танкисты послал начальник, да в танкистах не ездят долго, не "волга", до госпиталя дожил, на столе прям руки ему сложил хирург, Бранденбург, в самом уже конце, а я только что об отце такую же получила, выла.

А это Степан. Первый мой и последний. Буду, говорит, дед столетний, я те, бабке, вдую ишо на старческий посошок, сыновей народим мешок и дочек полный кулечек, ты давай-ка спрячь свой платочек, живы мы и целы пока, четыре жилистых мужика, батя с сынами, не беги с нами, не смеши знамя, не плачь, любаня моя, не плачь, мы вернемся все, будет черный грач ходить по вспаханной полосе, и четыре шапки будут висеть, мы вернемся все, по ночной росе, поплачь, любаня моя, поплачь, и гляди на нас, здесь мы все в анфас, Иван, Федор, Андрей, Степан, налей за нас которому, кто не пьян..."

Юлия Макарова

Лучше всех мама моя, ребёнок войны, попавшая в пять лет в самую мясорубку, говорила перед каждым 9-м майским числом: «опять войной травить будут»

Елена Эфрос

— В Подмосковье разогнали облака, — сказали по радио.

528 облаков были задержаны сотрудниками Росгвардии, из них 172 облака остаются до суда в отделениях полиции, им предъявлены обвинения по ст. 20.2 и 19.3 КОАП и грозят штрафы и административные аресты.

Против двух туч возбуждено уголовное дело по ст. 318.1 УК РФ за применение насилия в отношении представителей власти (дождь замочил фуражку).

Николай Подосокорский

Народный артист России, актер МХТ им. Чехова Дмитрий Назаров (снимался в фильмах "На ножах", "Каменская 3", "Штрафбат", "Золотой теленок" и др.) записал видео, на котором он читает стихотворение, посвященное репетиции парада:

Зачем в барьерах вся Россия?

Зачем оттачивать парад?

Парад чего? Парад бессилия?

Парад запретов и оград?

Парад расстрелянных пособий?

Убитый пенсионный фонд?

Забытой славы и надгробий?

И фронт, развернутый в народ.

Воинственные железяки везут воинственных ребят.

Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад.

Пропагандист Владимир Соловьев уже потребовал уволить актера из театра.

Леонид Гозман

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА

Меня поразила речь Владимира Путина на параде. Обычно такое выступление – ритуал, неотъемлемая, но довольно бессодержательная часть праздника. Но это была другая речь.

В короткую речь Путин смог вместить очень много – много ужасного.

Он сказал, что в самые тяжелые годы войны мы были один на один с врагом. Конечно, можно было говорить только о своей трагедии и о своем подвиге. Но слова «один на один» означают отрицание реальности мировой войны. Он умудрился ни слова не сказать о тех, кого даже Сталин называл «нашими доблестными союзниками». Он сделал вид, что не было сражений в Северной Африке, в Азии, что не было лендлиза и бомбежек Лондона. Мы – и раньше, и сейчас – одни против всего мира. Разве, что с Рахмоном – единственным гостем на этом празднике.

Он, фактически, приравнял к нацистской Германии всех тех, с кем сегодня конфликтует возглавляемое им государство – а это весь мир. Мы опять готовимся к войне?

Он опять вспомнил о предателях, которым нет оправдания – спасибо, что про пятую колонну ничего не сказал.

А раз уж он вышел за рамки поздравления, то возникают и вопросы. К нему.

С чем мы приходим к очередной годовщине Победы?

Мы в изоляции, у нас нет союзников, нам не с кем заключать даже преступный пакт Молотова-Риббентропа. Тогда, в сорок пятом, праздновалась победа человечества над планетарным злом. От этого общечеловеческого заряда не осталось и следа – мы единственные победители и мы опять окружены врагами.

Мы грубо нарушили международные договора, мы захватили чужие земли, мы ведем войну на территории Украины и Грузии – такое не могло присниться и в страшном сне. Мир все чаще вспоминает предвоенные годы, но в качестве угрозы человечеству теперь видят нас.

Наши ветераны – те немногие, кто еще с нами – живут не просто хуже немецких, они живут в бедности, если не сказать – в нищете. И это не потому, что мы – бедная страна. У государства есть деньги на оружие и спорт, на дворцы и самолеты чиновникам, на их охрану от собственного народа, на «помощь» Лукашенко. Государство прощает долги Кубе и Африке, а вот от солдат той великой войны отделывается подачками.

И наше государство так и не покаялось перед своим народом за те миллионы, которые погибли из-за бездарности и жестокости тогдашнего руководства – за людей, попавших в котлы, за брошенных на произвол судьбы пленных, за расстрелянных бойцов и командиров Красной Армии, за лагеря, куда отправляли победителей по приказу Сталина.

Мне страшно за нашу страну!

Отдельного внимания блогеров удостоился пассаж про карателей в праздничной речи Путина.

Роман Попков

Недобитые каратели – это твои цепные псы, которых ты натравливаешь на мирных протестующих. И банды отморозков минского диктатора, твоего союзника.

Кирилл Шулика

Из выступления Владимира Путина на параде:

"Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С лёгкостью перечёркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей".

По-русски говоря, все, кто не с нами, все недобитые каратели. И, конечно, под карателями он имеет в виду Украину.

Из иностранных лидеров в этом году на празднование Дня Победы приехал только один.

Эль Мюрид

Единственный иностранный лидер, приехавший в Москву на 9 мая - президент Таджикистана Рахмонов. Правда, и он на параде случайно - решал вопрос поставок рабочей силы, а заодно - и обкашливал конфликтные проблемы в регионе. Так что 9 мая он просто немного подзадержался.

Сидящий в подвале фюрер посадил в подвал уже все страну.

Но и единственного гостя по телевидению ухитрились назвать неправильно.

Николай Травкин

Знай президент Таджикистана Эмомали Рахмон, что ведущая 1 канала представит его всему миру под именем Эммануэль, мог бы и не прилететь на парад Победы.

Несколько человек пытались совместить радость праздника и осуждение "бряцания оружием", но таких было немного.

Леонид Волков

С днем Победы!

В детстве, когда настоящие фронтовики, еще не очень старые, приходили в школу, они говорили с нами, детьми, о мирном небе над головой как о главной ценности.

Тогда это казалось самоочевидным: ну какая война? война была так давно. Сейчас война словно стала ближе.

Увы, чем меньше живых свидетелей, чем меньше настоящей памяти о войне, тем больше «можем повторить», бряцания оружием и фальшивыми побрякушками.

Ни один фронтовик, конечно, никогда бы не сказал «можем повторить». Война — худшее, что бывает с людьми. Никогда снова.

Оба моих деда-фронтовика умерли давным-давно, но — огромное счастье — жива бабушка, которая встретила войну 16-летней и помнит ее очень хорошо.

Для нее день Победы — самый главный праздник, и мне очень повезло, что я сегодня могу ей позвонить и поздравить.

В миллионах российских семей еще есть живые свидетели той войны, заставшие ее детьми и подростками. Позвоните им, поговорите с ними, поздравьте их. Пусть этот день будет семейным праздником памяти и свободы, надежды и скорби (но не милитаристским шабашом).

С днем Победы!

Иван Давыдов

Война – кровавый кошмар, до и после – тьма несвободы, и все же Победа – как вспышка, которая хоть на миг, но рассеивает эту тьму. Победа – про тех, кто помнит ценность свободы, а не про тех, кто пытается свободу затоптать.

Илья Красильщик

Если убрать из Дня Победы пропаганду, то, мне кажется, единственное, что про него стоит обсуждать — это что в нем важнее: победа или память о катастрофе. Одно совершенно не отменяет другого, и победа важна, и память важна. Но мне кажется, что вот эта коллективная и индивидуальная память о страшной беде — это самое главное. И это важно не растерять, причем это наша задача, как раз тот случай, когда нужно передавать память предков из поколение в поколение. Случилось страшное, вот такое, надо помнить, как бывает, такое не должно повториться.

С Днем Победы!

Но когда любая несанкционированная сверху активность запрещена, даже искренне праздновать День Победы может стать опасным.