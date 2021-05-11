“Народ один”, один Путин

Несмотря на пандемию Россия пышно отметила День Победы 9 мая парадами и салютами. На разгон облаков ушло более 100 миллионов рублей. Ветеранам войны выплатят по 10 тысяч.

Президент 9 мая в своей речи отрицал вклад союзников в победу. "В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", – сказал президент Владимир Путин, переплюнув Сталина, который и эпоху "холодной войны" не отрицал заслуг союзников по Антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом.

5 мая депутаты Госдумы РФ Жуков, Ямпольская, член СФ Пушков внесли законопроект, требуя запретить "отождествлять" СССР и гитлеровскую Германию и отрицать "гуманитарную миссию" Красной Армии по освобождению Европы.

Какую идеологию хотят вести, запретив отождествлять сталинизм и гитлеризм? Стало ли 9 мая религиозным праздником "победославия"?

Обсуждают историк, доктор философии Никита Петров и академик РАН, доктор политических наук Юрий Пивоваров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир 11 мая в 17:05