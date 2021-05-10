Воевавшего за "ДНР" бразильца арестовали на родине

Воевавшего на стороне самопровозглашённой "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов. В его доме нашли 25 килограмм марихуаны, вещество похожее на кокаин и 350 патронов.

Лусварги вместе с ещё одним местным жителем был остановлен в муниципалитете Президенти-Пруденти полицейским патрулём. Изначально он дал ложные показания о себе. Находившийся рядом с ним местный житель заявил полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.

На допросе бывший боец "ДНР" признался, что дома у него хранятся наркотики и патроны. Сообщается, что он добровольно передал ключ от своего жилища полицейским. Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет Президенти-Пруденти в поисках работы. Наркотики и боеприпасы он хранил дома якобы по просьбе неизвестных лиц. За это ему платили 3000 реалов в месяц (около 570 долларов).

По версии правоохранительных органов Украины, Рафаэль Лусварги воевал на стороне "ДНР" с сентября 2014 года по май 2015-го. Он был командиром роты, инструктором и разведчиком, а также участвовал в боевых действиях. В его обязанности также входила вербовка других иностранцев в вооруженные формирования поддерживаемых Россией сепаратистов.

В октябре 2016 года Лусварги был задержан СБУ при попытке въезда в Украину. В январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Летом того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр.

После этого Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в Киеве. В 2018 году его схватили националисты и доставили в СБУ. В мае 2019 года суд вновь приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористических организациях и незаконных вооружённых формированиях на востоке Украины. В том же году он попал в список обмена пленными и был передан "ДНР".