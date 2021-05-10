Рамзан Кадыров потребовал извинений от Израиля за беспорядки у Аль-Аксы

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться перед мусульманами за столкновения между полицией и палестинцами на Храмовой горе в Иерусалиме, у мечети Аль-Акса.

"В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!", - написал Кадыров в своём телеграм-канале. Его слова приводит сайт Кавказ.Реалии.

Беспорядки в Восточном Иерусалиме продолжаются с 7 мая. За три дня, по данным врачей и правоохранительных структур, пострадали сотни палестинцев и более 20 израильских полицейских. Силы правопорядка применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты – в ответ на летящие в них камни и другие предметы.

Вспышку насилия связывают с судебными слушаниями по давней жалобе, с которой обратились несколько палестинских семей. Более 70 человек недовольны распоряжением властей выселить их из занимаемых домов в пользу еврейских поселенцев. Изначально слушания планировались на 10 мая, но по решению генпрокурора Израиля их отложили. Новую дату должны объявить в течение 30 дней.

Центром столкновений стала территория вокруг мечети Аль-Акса – третьей по важности святыни ислама. 10 мая полиция запретила время посещать этот район города – в связи с запланированным маршем по случаю Дня Иерусалима. Каждый год шествие через мусульманский квартал Старого города организует израильская молодежь. Многие палестинцы расценивают марш как провокацию.

День Иерусалима был провозглашён по случаю перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В нынешнем году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.