В Новокузнецке задержали активиста с плакатом о Путине и Конституции

В Новокузнецке местный активист Игорь Горланов вышел 9 мая на одиночный пикет с плакатом о президенте России Владимире Путине. Полицейские его задержали, а затем отпустили. Об этом активист сообщил на своей странице фейсбуке.

"Сегодня выйду в пикет в Новокузнецке, у ТЦ "Сити Молл". Содержание моего плаката "Владимир Путин, надо поговорить о Конституции", – написал Горланов. Во время пикета к нему подошли сотрудники полиции и рассказали о запрете проведения публичных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Голанова посадили в служебный автомобиль, но не повезли в отдел. Позже его отпустили без составления протокола.

Игорь Горланов – выпускник детдома, он долгое время проводил одиночные пикеты у мэрии Новокузнецка, благодаря этому ему удалось добиться положенной по закону квартиры.