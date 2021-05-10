В Новокузнецке задержали активиста с плакатом о Путине и Конституции

В Новокузнецке местный активист Игорь Горланов вышел 9 мая на одиночный пикет с плакатом о президенте России Владимире Путине. Полицейские его задержали, а затем отпустили. Об этом активист сообщил на своей странице фейсбуке.
"Сегодня выйду в пикет в Новокузнецке, у ТЦ "Сити Молл". Содержание моего плаката "Владимир Путин, надо поговорить о Конституции", – написал Горланов. Во время пикета к нему подошли сотрудники полиции и рассказали о запрете проведения публичных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Голанова посадили в служебный автомобиль, но не повезли в отдел. Позже его отпустили без составления протокола.
Игорь Горланов – выпускник детдома, он долгое время проводил одиночные пикеты у мэрии Новокузнецка, благодаря этому ему удалось добиться положенной по закону квартиры.
- 27 декабря 2019 года Горланов вышел к администрации президента в Москве с одиночным пикетом в поддержку политзаключенных. Его задержали полицейские, затем из-за якобы неадекватного поведения передали его врачам психиатрической больницы имени П.Б.Ганнушкина. Позже активиста перевели на принудительное лечение в Кемерово, затем в Новокузнецк. В конце января 2020 года его отпустили домой.
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