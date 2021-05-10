На Урале 30 собак погибло во время пожара в приюте

В Свердловской области во время пожара в частном приюте для собак в поселке Билимбай погибло более 30 животных. Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 мая, сообщает E1 со ссылкой на хозяйку приюта.

Погибшие собаки в основном были пожилыми или инвалидами. Они содержались в отдельной части здания, многие из них не могли самостоятельно передвигаться. По словам хозяйки приюта, она успела спасти около 30 собак. Дом владельцев питомника находится на том же участке, они не пострадали.

После пожара на территории приюта были обнаружены остатки бутылок с зажигательной смесью и самодельными фитилями. "Пытались поджечь и вольеры тоже, но не получилось. Закинуть могли только с территории соседей. Сосед ответил, что у него на территорию есть возможность свободного прохода и он не знает, кто это сделал," - заявила хозяйка приюта. Владельцы питомника собираются написать в полицию заявление о поджоге.