Во Франции появилось второе письмо военных об угрозе гражданской войны

Во Франции открытое письмо группы кадровых военных об угрозе гражданской войны в стране подписали уже свыше 145 тысяч человек.

Обращение опубликовал 9 мая консервативный еженедельник Valeurs Actuelle. Авторы послания обвиняют правительство "в уступках исламизму" и указывают на проблему, угрожающую "самому существованию" французского государства.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, комментируя обращение, назвал его "грубым манёвром". Он также сказал, что всем составившим анонимное послание недостаёт храбрости.

Ранее власти Франции осудили схожее письмо, которое в апреле опубликовала группа французских офицеров и порядка 20 отставных генералов. Их обращение правительственные чиновники назвали неприемлемым вмешательством военных в политику. Высшее армейское руководство не исключило, что те, кто инициировал публикацию текста, будут наказаны.

О званиях военных, подписавших второе письмо, неизвестно. Сами себя они называют военнослужащими молодого поколения, проходящими службу, в том числе, в Афганистане, в странах Африки. Также указано, что они участвовали в антитеррористических операциях на территории Франции после серии нападений в 2015 году.

В связи с публикацией писем упоминаются предстоящие в 2022 году во Франции президентские выборы. Главным соперником действующего главы государства Эммануэля Макрона на них станет, как ожидается, лидер ультраправых Марин Ле Пен.

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