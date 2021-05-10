Более 200 палестинцев доставлены в больницы, 7 – в критическом состоянии

В арабской части Иерусалима более 300 палестинцев были ранены в понедельник при столкновениях с полицией в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 230 человек находятся в госпиталях, семеро из них – в критическом состоянии, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на палестинских врачей. К вечеру понедельника столкновения прекратились, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает AP. Власти Иерусалима решили временно закрыть доступ на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.

В понедельник отмечается День Иерусалима: он был провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в твиттере, что в понедельник бойцы группировки ХАМАС выпустили три ракеты по израильской территории. В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС – на это обращает внимание информационный портал "Ньюсру.ком".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.