Палестинцы заявили, что жертвами израильских ударов стали 20 человек

Израильские вооружённые силы нанесли воздушные удары по целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. По сообщению израильской стороны, потери среди исламских радикалов составили не менее трёх человек. Среди них один, как сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat, из лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Мухаммед Фаяд. Палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что жертвами израильских воздушных ударов стали 20 человек, включая детей.

Удары стали ответом на пуски ракет по Израилю. Под огонь попала территория, прилегающая к зданию парламента. Находившиеся в здании люди были эвакуированы.



Напряжённость между Израилем и палестинцами в последние дни быстро нарастала. Лидеры группировки ХАМАС в секторе Газа предупредили израильтян, что нанесут по ним удары в ответ за ранения сотен палестинцев при столкновениях с полицией в понедельник.



Израильское командование подчеркнуло, что нынешние удары по сектору Газа - это только начало. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ХАМАС перешла "красную линию".