Дороги к свободе. Зеленский против олигархов: борьба или имитация
Почему борьба украинского президента с Виктором Медведчуком оказалось борьбой с олигархами? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Тетерук и политолог, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
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