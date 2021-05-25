Дороги к свободе. Зеленский против олигархов: борьба или имитация

Почему борьба украинского президента с Виктором Медведчуком оказалось борьбой с олигархами? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Тетерук и политолог, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.