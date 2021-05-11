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Путин внёс в Думу закон об отмене взаимных авиаинспекций с 34 странами

Российский разведывательный самолёт Ту-214ОН, участвовавших в инспекциях по Открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации международного Договора по открытому небу, предусматривающего взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Страны НАТО и бывшего Варшавского договора подписали документ в 1992 году в Хельсинки. Он позволяет странам-участницам совершать невооружённые разведывательные полёты в воздушном пространстве друг друга.

Главной задачей договора называлось развитие открытости и содействие наблюдению соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь — резко сокращающего военную технику Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Полёты проводились на уведомительной основе.

В мае 2020 года о выходе из договора сообщили Соединённые Штаты. Администрация президента Трампа объяснила это решение нарушениями соглашений со стороны России.

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