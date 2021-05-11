Как минимум 9 человек погибли при стрельбе в гимназии в Казани

В Казани во вторник была открыта стрельба в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи на восточной окраине города. Агентства со ссылкой на источники сообщают о гибели по меньшей мере девяти человек, в том числе одного учителя. Более десяти школьников, по предварительным данным, госпитализированы. По сообщениям очевидцев, в школе также был взрыв или серия взрывов.

К месту происшествия съехались экстренные службы, здание оцеплено. На место приехал также президент Татарстана Рустам Минниханов.

Гимназистов эвакуировали из окон. В школе учатся, по данным на её сайте, более тысячи детей. Нападение произошло во время уроков.

По предварительным данным, один нападавший задержан. Ранее сообщалось, что их могло быть двое или даже трое. Mash утверждет, что задержанный — 19-летний Ильназ Галявиев, он сообщил полиции, что у него дома заложена бомба. В Сети появилось видео задержания подозреваемого.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на администрацию школы передавал, что стрельбу открыл один из учеников. 17-летний подросток прошёл с оружием в класс, где занимались его одноклассники. Возможно, в данном случае речь идёт о втором нападавшем.

Он, как утверждается, мог быть заблокирован на 4 этаже здания. Официально эта информация не подтверждалась.

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