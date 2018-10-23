"Проект": государственным СМИ запретили сравнивать Керчь и "Колумбайн"

Российским государственным СМИ запретили сравнивать нападение в колледже в Керчи в аннексированном Крыму 17 октября, в результате которого погиб 21 человек, со стрельбой в американской школе "Колумбайн", утверждает интернет-издание "Проект". В новостных материалах крупных российских государственных или связанных с Кремлем СМИ действительно почти отсутствуют упоминания стрельбы 1999 года.

Сравнение с "Колумбайн" не случайно: стрелок из Керчи почти во всех подробностях повторил сценарий одного из первых громких массовых убийств школьников в США. В день нападения Владислав Росляков пришел в школу в такой же одежде, как и Эрик Харрис в 1999 году, и использовал похожее оружие. Также совпадают места закладки взрывных устройств Росляковым и выбор места самоубийства в конце нападения: школьная библиотека.

По данным "Проекта", Кремль поручил не упоминать стрельбу в американской школе именно из-за желания ограничить подражание ее исполнителям. Власти также опасаются роста интереса к так называемым "колумбайновским пабликам" в социальных сетях, сообщил "Проекту" анонимный журналист Первого канала.

Ряд российских изданий подробно рассказали о параллелях между стрельбой в Керчи и в американской школе, но в СМИ, связанных с Кремлем, сложно найти даже упоминание названия американской школы. Это касается прежде всего телевидения: на интернет-сайтах Первого канала, "России-1" и "России-24" не найти даже слова "Колумбайн", на "НТВ" и на "ТВ-центр" опубликовано только по одному материалу, где в последнем абзаце упоминается стрельба 1999 года.

В печатных изданиях дела обстоят иначе: в "Комсомольской правде", в частности, была опубликована обширная статья, сравнивающая события в Керчи с "Колумбайном".

Президент России Владимир Путин, выступая на прошлой неделе в Сочи, косвенно сравнил события в Керчи и в американской школе, возложив ответственность за стрельбу на "глобализацию", из-за которой молодые люди в интернете могут узнавать о событиях в США и вдохновляться ими.