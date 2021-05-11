В США одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная корпорациями Pfizer и BioNTech, одобрена в США для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Вакцинация жителей США в этой возрастной категории может начаться уже в четверг - сообщает Reuters.

Это первый препарат, одобренная в Соединённых Штатах для вакцинации детей от 12 лет от коронавируса. Несколько дней назад такое же решение приняла Канада. В других странах использование вакцины Pfizer и других препаратов одобрено, как правило, начиная с 18 или 16 лет.

Вакцинация подростков при этом, по мнению специалистов, важный шаг для достижения коллективного иммунитета. Дети и подростки, как правило, переносят инфекцию легче, чем взрослые, летальные исходы среди них крайне редки. Однако они могут быть переносчиками инфекции и заражать окружающих.

Президент США Джо Байден распорядился начать вакцинацию новых возрастных групп по возможности быстрее.

В сентябре Pfizer намеревается представить данные исследований об эффективности вакцины для детей от 2 до 11 лет.

США входят в число ведущих стран мира по темпам вакцинации - в стране с населением около 330 млн человек сделано уже более 200 млн прививок (как правило один человек получает две дозы). В последнее время, однако, темпы вакцинации замедлились.