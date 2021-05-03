Въезд в ЕС могут разрешить привитым одобренными вакцинами

Еврокомиссия (ЕК) предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных в ЕС препаратов. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК. Разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению в экстренных ситуациях.

На данный момент в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат "Спутник V" с марта ожидает утверждения Европейским агентством лекарственных средств . Российской вакцины также пока нет в списке вакцин, рекомендованных ВОЗ.

При этом две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС), причём в Венгрии её используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке премьер-министра.

Венгрия также остается единственной страной Евросоюза, применяющей китайские вакцины против COVID-19, прежде всего Sinopharm.

Даже в случае, если российская вакцина не будет в ближайшее время одобрена в ЕС, у российских туристов может появиться другая возможность для въезда в Евросоюз. Еврокомиссия предложила расширить перечень стран, жителям которых будет разрешён въезд, включив в список безопасных с точки зрения распространения коронавируса те страны, где за последние 14 дней отмечалось менее 100 случаев инфекции на 100 тысяч жителей. По официальной статистике, этот показатель в России сейчас как раз немного ниже 100 (за последние 2 недели было зафиксировано около 130 тысяч случаев заражения при населении более 140 миллионов). Решения о том, открывать ли границы для туристов из таких стран, будут принимать не отдельные страны-члены ЕС, а Совет ЕС. Подчёркивается, что условием въезда в любом случае будет негативный тест на коронавирус или необходимость карантина.

В начале марта, как писала Financial Times , Еврокомиссия направила в дипведомства стран ЕС основные принципы создания так называемых ковид-паспортов для снятия ограничений к туристическому сезону. Ранее о введении электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса договорились лидеры стран Евросоюза. Однако некоторые страны ЕС тогда заявили, что введение документа дискриминирует тех, у кого нет возможности сделать прививку из-за нехватки вакцин от COVID-19.

В последнее время темпы вакцинации в Европе ускорились: на конец апреля каждый четвёртый житель ЕС получил первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, а две дозы - каждый десятый.