Следы взлома сайта "Свободу Навальному" ведут к людям, связанным с АП

Следы утечки базы данных сторонников оппозиционера Алексея Навального, о которой стало известно в апреле, ведут к людям, предположительно связанным с Управлением делами президента России и администрацией президента. Это утверждается в расследовании "Медузы" (российские власти внесли это издание в список СМИ-"иностранных агентов").

На сайте "Свободу Навальному" регистрировались потенциальные участники митинга за освобождение оппозиционера (который в задуманном организаторами формате в конце концов не состоялся). Уже 2 апреля, как пишет "Медуза", неизвестные получили доступ к базе адресов электронной почты тех, кто зарегистрировался на сайте, а спустя 2 недели люди, оставившие на сайте свои адреса, начали получать сообщения с угрозами. Данные получили также работодатели этих людей и сотрудники силовых структур. Несколько человек в результате были уволены с работы (в том числе, как пишет "Медуза", не менее 6 сотрудников ВГТРК), к другим приходили с проверками полицейские.

За рассылкой, как сообщалось ранее, в частности, в расследовании "Настоящего времени", стояла группа, которая и ранее была замечена в провокациях против оппозиции. Утверждается, что она в конце февраля устроила провокацию против самарского сайта "Засекин.ру", подделав его электронный адрес. Владелец сайта утверждает, что её мог организовать по заказу бывшего офицера ФСБ его бизнес-партнер Михаил Дудин. Собеседники "Медузы" утверждают, что он сотрудничал со спецслужбами, а сейчас переехал в Москву и представляется как сотрудник администрации президента. По данным ряда источников, он, если и не является штатным сотрудником администрации, сотрудничает с ней неофициально.

Администрация президента России не ответила на вопросы "Медузы" о хакерской атаке и роли в ней Дудина.

Расширенную базу данных, в том числе о работодателях сторонников Навального, организаторы хакерской атаки могли получить, как утверждается, из структур, связанных с Главным научно-исследовательским вычислительным центром (ГлавНИВЦ) при Управделами президента. Его возглавляет Вадим Гайсин — земляк и бизнес-партнер Михаила Дудина.