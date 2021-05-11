Суд взыскал с Любови Соболь миллион рублей в пользу "повара Путина"

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил два иска петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", к соратнице Алексея Навального Любови Соболь.

Она должка будет выплатить Пригожину миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разместить личное опровержение сведений, распространённых об бизнесмене, которые суд посчитал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.

Пригожин подал иски о защите чести и достоинства после того, как Любовь Соболь в эфире ютьюб-канала "Навальный Live" обвинила бизнесмена в организации покушения на своего супруга, а также после того, как в интервью изданию Znak.com Соболь заявила о поставке компаний Пригожина некачественных продуктов для питания в детских садах.

Всего Пригожин подал десятки исков к Алексею Навальному и его сторонникам из-за высказываний в свой адрес. Общая сумма требований бизнесмена составляет почти 80 миллионов рублей.