Суд взыскал с Любови Соболь миллион рублей в пользу "повара Путина"

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил два иска петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", к соратнице Алексея Навального Любови Соболь.
Она должка будет выплатить Пригожину миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разместить личное опровержение сведений, распространённых об бизнесмене, которые суд посчитал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.
Пригожин подал иски о защите чести и достоинства после того, как Любовь Соболь в эфире ютьюб-канала "Навальный Live" обвинила бизнесмена в организации покушения на своего супруга, а также после того, как в интервью изданию Znak.com Соболь заявила о поставке компаний Пригожина некачественных продуктов для питания в детских садах.
Всего Пригожин подал десятки исков к Алексею Навальному и его сторонникам из-за высказываний в свой адрес. Общая сумма требований бизнесмена составляет почти 80 миллионов рублей.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. На сегодняшний момент бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили около шести тысяч госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", а также с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
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