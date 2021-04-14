Полиция завела дело о клевете из-за поста Волкова про Пригожина

В Москве полиция завела уголовное дело о клевете на бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина". Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд", которая принадлежит предпринимателю.

Дело было возбуждено отделом МВД России по Савеловскому району Москвы 30 марта этого года в отношении неустановленного лица. Потерпевшим по нему признан Пригожин. Поводом для возбуждения дела указан пост опубликованный в социальных сетях Леонида Волкова - соратника оппозиционера Алексея Навального. В документе отмечается, что публикация была размещена "неустановленным лицом" от имени Волкова.

"Публикации содержат заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, соединённые с обвинением Е.В. Пригожина в совершении особо тяжкого преступления, а именно, что он является особо опасным преступником, осуждённым за многочисленные преступления и убийцей журналистов." - говорится в постановлении о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что дело было заведено в отношении самого Волкова. Однако в разговоре с "МБХ медиа" он сообщил, что о возбуждении уголовного дела его не уведомляли. Оппозиционер уточнил, что читал пресс-релиз компании Пригожина. В "Конкорде" требуют допросить Волкова, чтобы подтвердить его участие в публикации клеветы.