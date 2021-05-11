В Мурманской области создают базу "недисциплинированных" школьников

Министерство образования Мурманской области в связи с трагическими событиями в Казани потребовало создать базу школьников и выпускников, "склонных к нарушению дисциплины" и "проявлявших немотивированную агрессию".

Официальный документ выложили несколько мурманских изданий, в конце него был напечатан интернет-адрес создаваемой базы, в которой уже были личные данные сотен школьников - в частности, их места обучения и ссылки на их страницы в социальных сетях. Эти данные фактически оказались в открытом доступе, и были удалены лишь к вечеру вторника, когда на это обратили внимание многие СМИ.

Издание "Медиазона", успевшее ознакомиться со списком до того, как из него исчезли личные данные, сообщает, что среди отрицательных характеристик подростков представители школьных администраций указывали "суицидальное поведение", "участие в акциях в поддержку Навального", "непризнание авторитета", "свободолюбие" и "чёткое стремление к избавлению от границ".