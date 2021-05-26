Лицом к событию. Продуктивен ли диалог с диктатором?

Можно ли считать, что наступит "новый этап" в российско-американских отношениях есть ли основания для этого? Как влияют на поведение диктаторов России и Беларуси санкции? Исчерпали ли они себя, как утверждает президент Франции Макрон? Чего ждать россиянам в эпоху усиления предвыборных репрессий? Обсуждают экономист Сергей Алексашенко, политик Игорь Драндин. Ведет передачу Михаил Соколов.
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