Лицом к событию. Продуктивен ли диалог с диктатором?

Можно ли считать, что наступит "новый этап" в российско-американских отношениях есть ли основания для этого? Как влияют на поведение диктаторов России и Беларуси санкции? Исчерпали ли они себя, как утверждает президент Франции Макрон? Чего ждать россиянам в эпоху усиления предвыборных репрессий? Обсуждают экономист Сергей Алексашенко, политик Игорь Драндин. Ведет передачу Михаил Соколов.