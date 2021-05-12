Россия вышлет пресс-секретаря американского посольства

Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным газеты, Росс вошла в список десяти американских дипломатов, которых Москва решила выслать в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском МИДе уточняет, что пресс-секретарь посольства США попала в список персон нон-грата, так как американские власти уже полгода не дают Москве возможности заполнить вакантную должность российского пресс-секретаря в посольстве в Вашингтоне. Как утверждается, американская сторона вернула документы, поданные кандидатом на визу, без объяснения причин.

15 апреля США ввели в отношении России очередные санкции за вмешательство в выборы, деятельность по дезинформации и за поддержку российских спецслужб. В ограничительный список попали более 30 российских граждан и компаний. Среди прочего санкции предусматривают высылку из Соединённых Штатов десяти сотрудников российской дипмиссии.

23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. "Коммерсантъ" напоминает, что такие ограничения Москва вводила в 1986 году. Тогда американский посол самостоятельно добирался до работы, его супруга обслуживала гостей на приёмах, а другие сотрудники дипмиссии работали на кухне, в гараже и саду.