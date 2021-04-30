Посольство США в Москве перестанет выдавать россиянам деловые и турвизы

Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Исключение составят экстренные случаи с гражданами Соединённых Штатов и экстренные выдачи виз россиянам. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.

Причиной ограничений стало сокращение на 75 процентов персонала консульской службы по требованию Москвы. 23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства", - говорится в сообщении посольства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии "недружественных государств".

Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на "недружественные действия США и иных иностранных государств". Указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.

С конца 2016 года Россия и США регулярно обмениваются требованиями по сокращению сотрудников дипмиссий. С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был серьёзно ограничен.