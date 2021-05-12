Государственная дума России 18 мая рассмотрит в первом чтении законопроект, запрещающий избираться в нижнюю палату парламента страны лицам причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Один из соавторов документа член "Единой России" Василий Пискарев заявил, что с принятием закона "важно не затягивать", чтобы он вступил в силу до предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Если закон будет принят, то сторонники оппозиционера Алексея Навального, которые были связаны с его штабами или Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) не смогут участвовать в выборах в Госдуму 2021 года. Ранее прокуратура просила признать ФБК и штабы Навального экстремистскими. Ведомство считает, что соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Запрет на участие в выборах распространится не только на руководителей и членов организаций, признанных экстремистскими, но всех, кто оказывал таким структурам финансовую или "иную помощь". Тем кто возглавлял подобные организации будет запрещено участвовать в выборах в течении трёх лет после решения суда, рядовым сотрудникам в течении года. При этом закон будет иметь обратную силу. Лицам возглавлявшим организацию в течении трех лет или сотрудничавших в течении года до признания её экстремистской, так же будет запрещено избираться в Госдуму.

Это означает, что под действие закона могут попасть все люди, когда-либо жертвовавшие фондам Навального, новые правила будут работать задним числом.