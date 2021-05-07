"Закрутить гайки перед выборами". Новые законы против оппозиции

Запрет участвовать в выборах для всех “причастных к деятельности” экстремистских и террористических организаций и ужесточение ответственности за участие в “нежелательных организациях” – эти законопроекты Госдума России может рассмотреть уже в середине мая. Соратники Алексея Навального убеждены, что инициативы направлены против них, чтобы не допустить их до выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Эксперты говорят о том, что обе инициативы противоречат действующей Конституции и носят репрессивный характер.

Оба законопроекта внесли депутаты сразу от всех думских фракций – глава думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, депутаты Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев – от “Единой России”, Николай Рыжак и Алексей Чепа – от “Справедливой России”, Ризван Курбанов от КПРФ и Дмитрий Савельев от ЛДПР.

Депутаты предлагают запретить баллотироваться в Госдуму людям, “причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации”, признанных по решению суда экстремистскими и террористическими. Запрет касается практически всех сотрудников такой организации: от учредителей и руководителей до рядовых работников и даже “иных лиц”. Депутаты уточняют, что под “иными лицами” понимаются те, кто предоставлял деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную или “иную” помощь такой организации.

Более того, запрет избираться в Госдуму коснется даже тех, кто работал в организации или помогал ей за три года или за год до того, как ее признали экстремистской или террористической. Это, по сути, означает, что закон будет иметь обратную силу.

Юрист Григорий Вайпан поясняет, что такая инициатива противоречит Конституции:

– В Конституции есть статья 54, по которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не может иметь обратной силы. И там же сказано, что никто не может нести ответственность за то, что в момент совершения не было правонарушением. Законопроект, который внесен, предлагает лишать людей избирательного права, исходя из их прошлой деятельности. То есть человек он участвовал в деятельности штабов Навального или ФБК, когда эта организация была совершенно законной и действовала в соответствии с российским законодательством, а потом, спустя год или три, вдруг оказывается, что эта организация признана экстремистской, и с обратной силой к человеку применяются эти ограничения. Безусловно, это не соответствует Конституции, и Конституционный суд неоднократно говорил, что лишение и ограничение избирательного права – это специальная мера конституционно-правовой ответственности, соответственно, к ней применяется запрет обратной силы.

Это прецедент в сфере избирательного права. К сожалению, тенденция неблагоприятная

Это прецедент в сфере избирательного права, хотя были ситуации, когда люди страдали от обратной силы закона. К сожалению, мы видим, что даже в практике Конституционного суда в последние годы началась такая эрозия этого принципа – недопустимости обратной силы. Самый громкий случай последнего времени – это дело Алексея Новикова, которого лишили российского гражданства из-за террористического преступления, которое он якобы совершил до того, как бы принят закон, позволяющий лишить гражданства человека за такие преступления. Так что, к сожалению, тенденция неблагоприятная. От того будет ли исправлен это законопроект или будет принят в нынешнем виде, зависит, продолжится ли эта тенденция, – заключает Григорий Вайпан.

Согласно законопроекту, руководители означенных организаций не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники – в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации. Авторы законопроекта утверждают, что он необходим, поскольку нельзя давать доступ к думской трибуне тем, кто придерживается радикальных взглядов: “Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников”, – заявил в интервью “Российской газете” один из авторов законопроекта

Соратники политика Алексея Навального уверены, что этот законопроект направлен против них. В конце апреля Мосгорсуд уже приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (в России признан “иностранным агентом”) и штабов Навального, а сейчас в закрытом режиме рассматривает прокурорский иск о признании ФБК и штабов экстремистскими организациями. Команда Алексея Навального заявила, что этот запрет угрожает более чем 200 тысячам человек, которые отправляли пожертвования структурам Навального. А Леонид Волков убежден, что действующая власть опасается поражения на выборах и поэтому лишает возможности в них участвовать: ​

Юрист ФБК Любовь Соболь, которая собиралась участвовать в сентябре в выборах в Госдуму, в интервью телеканалу “Настоящее время” завила, что, что законопроект направлен лично против нее:

“Этот законопроект можно назвать законопроектом против Любови Соболь, как бы пафосно это ни звучало. Я думаю, что я являюсь тем лицом, которого Кремль боится и "Единая Россия" боится. И они через этот законопроект сейчас будут пытаться не допустить меня до выборов в Государственную Думу, потому что понимают, что если я зарегистрирована на выборах, то я побеждаю”, – сказала Соболь.

Политик Дмитрий Гудков комментирует законопроект так:

Это абсолютное беззаконие, это говорит о том, что просто они уже меры не знают

– Очевидно, что они хотят запугать, не пустить на выборы вообще всех, кто каким-либо образом с Навальным был знаком, пересекался, перечислял пожертвования или "оказывал иную помощь". Какую “иную”, что это за формулировка такая? Это абсолютное беззаконие, это говорит о том, что просто они уже меры не знают. Потому что и действующих законов достаточно, чтобы не пустить на выборы кого-то из штаба Навального. Три раза из метро он вышел – и вот уже у вас “дадинская статья”. Но они просто начинают уничтожать право, добивать его окончательно.

– С вашей точки зрения, этот законопроект направлен только против соратников Алексея Навального?

– Он абсолютно универсальный. Вы вышли на митинг, на акцию, которую Навальный организовывал, и все – значит, вы участвовали в деятельности организации, оказывали "иную помощь" своим участием в митинге. Под формулировку подходит. Политика в последнее время, особенно в регионах, делалась штабами Навального, любой политически заметный, активный гражданин подпадает под действие закона, даже если он не член ФБК, – заключает Дмитрий Гудков.

Юрист Григорий Вайпан также говорит о расплывчатости формулировок в законопроекте, из-за чего под запрет может попасть кто угодно:

– Закон совершенно безумный, и он продолжает политику последних лет на ограничение пассивного избирательного права. Все бóльшему числу людей запрещается быть избранными в органы власти. Почти десять лет назад был принят тоже достаточно радикальный закон, по которому люди, которые признавались виновными в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, теряли право быть избранными на 10-15 лет. Тогда уже этот закон воспринимался как закон преимущественно против Алексея Навального, потому что как раз в 2013 году ему был вынесен приговор по делу "Кировлеса", именно по тяжкой статье.

–​ При этом, по сути, в этом законопроекте под запрет избираться попадают все, кто хоть как-то помогал Навальному и его организациям…

Если совсем утрировать, и таксист, который подвозил Леонида Волкова на какое-нибудь мероприятие лишается избирательного права

– Там совершенно жуткая формулировка о том, что лишаются избирательного права все, кто причастен к деятельности соответствующего движения или организации. Конечно, с точки зрения конституционного права мы говорим, что такая формулировка страдает правовой неопределенностью, то есть непонятно, кто попадет в сферу действия этой нормы. Норма сформулирована так, что любой человек, который оказывал хоть какое-то содействие организации, которая затем была признана экстремистской или террористической, лишается избирательного права. Если совсем утрировать, и таксист, который подвозил Леонида Волкова на какое-нибудь мероприятие или просто в аэропорт, лишается избирательного права. Сотрудник типографии, которая печатала листовки для организации, тоже должен лишаться избирательного права. Да даже я, например, даю этот комментарий, и можно сказать, что я своим комментарием и критикой этого закона оказываю содействие деятельности этих организаций. Поэтому под запрет может попасть кто угодно, – заключает Григорий Вайпан.

Вместе с законопроектом, запрещающим участие в выборах сотрудникам экстремистских и террористических организаций, всё та же группа депутатов внесла на обсуждение ещё один законопроект. Он ужесточает ответственность за участие в работе “нежелательной организации”. За руководство такими организациями предполагается сразу уголовная ответственность, без “предупреждения” по административной статье. За участие – сначала административная ответственность, потом уголовная. В нынешней редакции закона человека могли привлечь к уголовной ответственности только после двух административных правонарушений, как это было, например, в деле Анастасии Шевченко, которую судили за участие в работе “Открытой России”.

Кроме того, россиянам планируют запретить участвовать в зарубежной работе организаций, признанных в России нежелательными. Также депутаты предлагают признавать таковыми любые иностранные или международные неправительственные организации, которые выступали в качестве посредников при проведении денежных операций в адрес организаций, уже признанных в России “нежелательными”.

По словам главы думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарёва, поправки в закон о “нежелательных организациях” необходимы, чтобы блокировать попытки таких организаций оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в России.

Этот законопроект раскритиковали уже в Верховном суде, отметив, что отсутствует “мотивированное обоснование” того, зачем нужно ужесточать наказание.

Их конечная цель состоит в том, чтобы максимально закрутить гайки перед предстоящими выборами

– Позиция Верховного суда была сформулирована еще летом прошлого года, – поясняет юрист Григорий Вайпан. – И то, что законопроект все это время лежал в ящике, а сейчас его достали, показывает, что его инициаторы не намерены считаться с позицией, которую Верховный суд высказал. Это, к сожалению, характерно для очень многих законов в нашей стране: законопроект разрабатывается без реального социального или экономического обоснования. Никаких причин ужесточать ответственность, кроме стремления властей еще больше запугать гражданских активистов, нет и не может быть.

Кроме того, это ужесточение изначально негодного закона, потому что признание организаций нежелательными в России производится просто по решению чиновников, оспорить это решение эффективно невозможно. Вывод сотрудников прокуратуры о том, что организация представляет угрозу основам конституционного строя, проверить в суде никак нельзя. То есть это сугубо внесудебное решение, из-за которого потом люди, которые принимают участие в деятельности этой организации, привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Законопроект вводит запрет на участие в деятельности нежелательных организаций за пределами территории России для российских граждан и юридических лиц. В пояснительной записке очень коряво и странно это объясняется тем, что, "по информации компетентных органов, в зарубежных странах иностранные неправительственные международные организации регулярно проводят мероприятия, которые нацелены на обучение гражданских активистов, практики реализации различных проектов". То есть любое международное сотрудничество признается опасным, вредоносным, и за международное сотрудничество для гражданских активистов власти предусматривают ответственность. Но здесь опять же сам закон вне зависимости от того, распространяется ли он только на территорию России или на российских граждан и за рубежом, он сам по себе неправомерен и неконституционен. То, что его сейчас дошлифовывают, делая еще хуже, не отменяет того, что он в своей основе порочен.

Мы видим, что все законопроекты, о которых мы сейчас говорим, внесены именно в контексте предстоящих выборов в Государственную Думу. Поэтому, наверное, у тех лиц, которые их вносят, очень серьезный интерес в том, чтобы эти законопроекты были приняты, и их конечная цель состоит в том, чтобы максимально закрутить гайки перед предстоящими выборами, – заключает Григорий Вайпан.