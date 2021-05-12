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Бывший мэр Екатеринбурга арестован за акцию в поддержку Навального

Бывший мэр Екатеринбурга и депутат Госдумы Евгений Ройзман арестован на девять суток за организацию акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшую 31 января. Суд посчитал, что политик поддержал мероприятие своими сообщениями в твиттере, передаёт Znak.com.

По версии полиции, Ройзман организовывал акцию своими твитами "Надо выходить 31-го. Я буду", "Твари, надо выходить" и "Они делают всё возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать". Обвинитель заявил, что в сообщениях есть время и место проведения акции, значит автор был его организатором.

Ройзман свою вину отрицает. Он сказал, что так до конца и не понял, в чём его обвиняют. Перед заседанием в Октябрьском суда Екатеринбурга он сказал, что в последний раз был арестом 38 лет назад. Он собрал в камеру три книги и предметы первой необходимости.

В среду на политика были составлены два протокола из-за акции в поддержу Навального 21 апреля. Его обвинили в организации шествия и участии в нём. В марте он дважды был оштрафован за акции 23 и 31 января. Если его признают виновным в таком правонарушении ещё раз, он может стать обвиняемым по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций — так называемой "дадинской статье".

  • Акции в поддержку Навального прошли в России зимой после ареста оппозиционера, вернувшегося после лечения в Германии в Москву. Политик был отправлен в колонию до лета 2023 года. В заключении он объявлял голодовку, после чего его сторонники организовали митинги с требованием обеспечить ему доступ к независимым от исправительной системы врачам. На всех этих мероприятиях были задержаны тысячи участников, против них заведены десятки уголовных дел.

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