Алексей Навальный опять выступает в суде. Кто он – "голый король" России? Силовики взялись за адвокатов. Правозащитники и юристы назвали действия людей в погонах "процессуальным произволом". Оппозиционные политики могут стать диссидентами. Росфинмониторинг включил общественное движение "Штабы Навального" в перечень экстремистов. "Оскар" теряет зрителей, Московский международный кинофестиваль вечный, как Никита Михалков. Как можно сыграть Путина: с эмпатией или без нее?

Мумин Шакиров подводит тоги недели с актрисой Юлией Ауг, с политиком Дмитрием Гудковым, с адвокатом Каринной Москаленко и главным редактором издания "Медуза" (признан минюстом иностранным агентом) Иваном Колпаковым.

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