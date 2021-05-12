Небо в ракетах. Израиль против ХАМАС и "Исламского джихада"

В Израиле уже почти неделю продолжаются обстрелы городов на юге и в центре страны из сектора Газа, на которые армия страны отвечает атаками против целей в густонаселенном палестинском анклаве. Вместе с этим в израильских городах с большой долей арабского населения начались уличные столкновения. События, которые могут вплотную приблизить Израиль к третьей интифаде – по-настоящему масштабному восстанию арабов против израильских властей, – начались в первых числах мая c попытки выселить из своих домов в восточном Иерусалиме несколько арабских семей. Израильтяне предъявляют права на эту недвижимость, руководствуясь тем, что она принадлежала их предкам до арабо-израильской войны 1948 года, начатой арабскими странами после провозглашения израильского государства и приведшей к бегству многих арабских жителей Иерусалима. Израильский суд передал поселенцам права на часть земли в иерусалимском районе Шейх-Джарах в 1972 году, это решение было оспорено как арабами, так и не согласными с ним израильскими правозащитными организациями. Битва в судах за эти дома не прекращается все эти годы, часть семей уже была выселена, но на днях, уже после начала нового конфликта, Верховный суд Израиля отложил решение по делу об очередном выселении. Израильская полиция и силы безопасности не смогли взять под контроль беспорядки в Шейх-Джарах, в столкновениях пострадали десятки арабских и еврейских жителей города, а также полицейских. После 7 мая ситуация переросла в столкновения по всему Иерусалиму, включая арабский квартал старого города и Храмовую гору.

Отказ израильских властей выполнить требование базирующейся в Газе палестинской группировки ХАМАС об уходе сил безопасности с Храмовой горы и стал формальной причиной для начала ракетных обстрелов из Газы. ХАМАС признан террористической организацией в США, ЕС и ряде других стран мира. Российские власти отказываются следовать этой практике и регулярно встречаются с представителями движения на уровне Министерства иностранных дел. Новой кульминацией конфликта стало 10 мая, когда израильская полиция разрешила проведение традиционного еврейского "Марша с флагами" по территории арабского квартала в "День Иерусалима". Этот праздник отмечается в годовщину установления Израилем контроля над восточной частью города после шестидневной войны 1967 года. Палестинцы считают этот контроль оккупацией, а Иерусалим – столицей своего государства, формально провозглашенного еще в 1988 году, но де-факто не созданного и не признанного тремя государствами – постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Францией и Великобританией).

Уличные столкновения и ракетные обстрелы наложились, с одной стороны, на священный для мусульман месяц Рамадан, с другой стороны – на политический кризис в Израиле. 5 мая стало известно, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху так и не смог сформировать правительство после четвертых за два с небольшим года парламентских выборов. После этого за 28 дней создать коалицию должен глава партии "Еш Атид" ("Есть будущее") Яир Лапид, причем для этого ему может понадобиться помощь не только левых партий, но и израильской арабской партии РААМ. Лидер более умеренного, чем ХАМАС, палестинского движения ФАТХ Махмуд Аббас уже заявил о готовности к переговорам по вопросу о создании нового правительства. Если коалиция не будет сформирована, Израиль могут ждать очередные, пятые за столь непродолжительный период выборы. Начавшаяся 11 мая операция израильской армии в ответ на ракетные обстрелы из Газы получила название "Страж стен". В ночь на 12 мая по городам юга и центра Израиля, в том числе по Тель-Авиву, были выпущены сотни ракет. В результате обстрелов погибли 3 человека на израильской территории, в том числе двое в расположенном на юге страны городе Ашкелон. Попадание ракет в жилой дом в Ашкелоне, предположительно, произошло из-за временной неисправности одной из батарей противоракетной системы "Железный купол".

"Железный купол" стал и источником множества других, красивых, но страшных фотографий из Израиля, сделанных за последние сутки. Эта система, принятая на вооружение израильской армией в 2011 году, перехватывает ракеты противника на большой высоте за счет преимущества в скорости ее противоракет и сложной компьютерной системе отслеживания целей.

"Железный купол" в действии, Тель-Авив, ночь на 12 мая:

Производитель "Железного купола", израильская компания Rafael, говорит о его 90-процентной эффективности, однако эта цифра ставится под сомнение некоторыми критиками системы, утверждающими, что реальная эффективность "купола" колеблется в пределах 60–80%. Так, во время очередного обострения израильско-палестинского конфликта в 2019 году системы ПРО страны сбили лишь 480 ракет из выпущенных 1300, хотя в число перехваченных, как правило, не включаются палестинские ракеты, траекторию которых "Железный купол" распознал как не опасную для жилых зданий и населенных районов. Кроме того, каждая израильская ракета-перехватчик стоит в десятки раз дороже, чем палестинские снаряды.

ХАМАС заявляет о десятках погибших и сотнях пострадавших при ответных обстрелах Газы, в том числе детях. Израиль утверждает, что группировка специально размещает ракетные установки в глубине жилых кварталов. Сектор Газа – одно из самых густонаселенных мест на Земле. Плотность населения здесь составляет около 5000 человек на квадратный километр. Больше – только в княжестве Монако (18 тысяч) и Сингапуре (7 тысяч). Во вторник вечером в результате одного из ракетных ударов Израиля в Газе рухнул 13-этажный дом. Как говорят очевидцы, его жильцы были эвакуированы за час до удара.

В самом Израиле ракеты тоже порой падают прямо на улицы городов – как на этом видео из Холона. В результате попадания ракеты сгорел автобус, в котором не было водителя и пассажиров, а также легковой автомобиль. Многие израильтяне привыкли к обстрелам и относятся к ним спокойно, если не сказать пренебрежительно: улица во время удара полна людей, несмотря на объявленную тревогу, а один из посетителей кафе даже не счел нужным прервать после взрыва ракеты свою трапезу.

Перехват "Железным куполом" ракет из Газы вечером во вторник был виден и из международного аэропорта Бен-Гурион, которому пришлось на несколько часов прекратить работу. Утром 12 мая обмен ударами между ХАМАС и Израилем продолжился: власти сектора сообщают о 6 погибших, в Израиле умер военнослужащий, раненый днем ранее при попадании противотанкового снаряда в армейский джип. Интересно, что автомобиль был поражен противотанковой ракетой российского производства "Корнет".

Армия обороны Израиля утверждает, что ее целью являются представители контролирующих сектор группировок ХАМАС и "Исламский джихад", убеждая жителей Газы стараться избегать нахождения рядом со складами их боеприпасов и ракетными установками. В результате авиаударов убиты несколько командиров ХАМАС, в том числе представителей военизированного крыла организации – бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Столкновения вспыхнули и в израильских городах со смешанным арабским и еврейским населением, таких как Рамла, Лод, Хайфа, Акко и других. На улицах некоторых из них были слышны автоматные очереди. Зафиксированы также случаи стрельбы из проезжающих по улицам машин. Тем не менее о жертвах этих столкновений сторонами не сообщалось. В Лоде было введено чрезвычайное положение, глава израильской полиции заявил, что переносит туда свой штаб, после чего ситуация в городе немного успокоилась.

Как скоро может закончиться нынешнее противостояние? В 2019 году, когда в преддверии Рамадана из Газы по Израилю было выпущено более 1300 ракет, перемирие с ХАМАС и "Исламским джихадом" было достигнуто при посредничестве Египта. Впрочем, тогда конфликт продолжался сравнительно недолго. О готовности выступить посредником египетские власти говорят и в этот раз, однако, по мнению ряда экспертов, Израиль не будет торопиться с заключением очередного мирного соглашения, чтобы в результате ответных ударов по Газе максимально ослабить военные возможности радикальных исламских группировок. Еще одним знаком готовности ХАМАС прекратить огонь в ответ на уступки со стороны Израиля называют заявление лидера группировки Исмаила Хании об одержанной "победе в битве за Иерусалим". Эскалацией конфликта, в свою очередь, будет увеличение числа обстрелов Израиля из Газы, а своего рода "красной линией", за которой ситуация перейдет в иное качество – наземная операция армии обороны Израиля в секторе, к которому, как следует из видео очевидцев, уже перебрасываютсчя израильские танки.