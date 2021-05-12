Россия могла задержать поставки вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" в Северную Македонию по политическим причинам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По их словам, задержка могла быть связана с тем, что страна в начале года осудила преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Северная Македония должна получить 200 тысяч доз вакцины "Спутник V", но получила пока только шесть тысяч доз. Один из чиновников правительства Северной Македонии сообщил Bloomberg, что официально задержки в поставках связаны с циклом производства вакцины и высоким спросом на нее.

В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается дистрибуцией вакцины за рубежом, заявили Bloomberg, что поставки в Северную Македонию идут в соответствии с контрактом."Нет никакой политики, когда речь заходит о сотрудничестве в области вакцин", – говорится в заявлении организации.