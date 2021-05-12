Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На компанию было составлено два протокола, за которые она получила два штрафа по 2,5 миллиона рублей.

Суд признал компанию Telegram виновной по административной статье об отказе удалять информацию, которая подлежит ограничению в соответствии с законодательством России. Ранее по этой статье на 1,5 миллиона рублей была оштрафована социальная сеть "ВКонтакте". Соцсеть также отказалась удалять ссылки с призывами к участию в акциях протеста.

В апреле этого года суд в Москве оштрафовал на два с половиной миллиона рублей социальную сеть TikTok за отказ удалить контент об акции протеста. По данным властей, публикации призывали подростков к участию в несогласованных акциях. О каких именно мероприятиях шла речь в публикациях, не уточняется.