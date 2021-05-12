Медведчук пришёл на допрос в генпрокуратуру Украины

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, против которого возбуждено уголовное дело о госизмене, вечером 12 мая пришёл на допрос в Офис Генерального прокурора Украины. Медведчук сообщил, что накануне, когда в его доме прошли обыски, находился не в Киеве, а на отдыхе с семьей в соседней области и о подозрении узнал из СМИ. Главный пророссийский оппозиционер вновь обвинил власти в "репрессиях и незаконном преследовании" - сообщает корреспондент Радио Свобода.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведчук сказал, что ничего не слышал о черноморском месторождении нефти и газа "Глубокая", где, как заявляет украинское следствие, предприятие Медведчука при содействии России планировало незаконно добывать углеводороды. Депутат подтвердил, что неоднократно говорил по телефону с Дмитрием Козаком, который сейчас занимает пост заместителя руководителя Администрации президента РФ, но еще «не слушал» обнародованные накануне фрагменты аудиозаписей телефонных переговоров, на которых, как утверждают в СБУ, звучат голоса Медведчука и Козака.

На допросе Медведчуку, как ожидается, вручат официальное подозрение в совершении преступления, после чего в суд должно поступить ходатайство о мере пресечения. Медведчук сказал, что готов и к содержанию под стражей и скрываться не собирается.

Медведчука подозревают как в сговоре с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалёку от побережья аннексированного Крыма, так и в передаче России секретной информации. В деле фигурирует ещё один депутат Верховной Рады, Тарас Козак, по ряду сообщений, он находится в России.

Медведчук неоднократно в последние годы посещал Россию и встречался с её высшим руководством. Он кум российского президента Владимира Путина - тот был крёстным отцом его дочери. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду назвал уголовное дело против Медведчука внутренним делом Украины и сказал, что Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием политика. "Мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов" - сказал при этом Песков. Он также заявил, что Медведчук не обращался к России за политическим убежищем.