Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко возглавит наблюдательный совет общества "Знание", а председателем координационного совета станет сенатор Любовь Глебова. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в обществе.
Сопредседателями координационного совета предлагается избрать ректора РАНХиГС Владимира Мау и директора Психологического института Российской академии образования Юрия Зинченко.
Перезапустить работу "Знания" 21 апреля предложил Владимир Путин: "В последние годы оно вроде существует, но вроде как его никто и не замечает". Ранее он поддержал идею о создании постоянно действующей платформы для обучения и развития молодежи на базе общества "Знание".
Общество "Знание" было создано еще в советские годы, преимущественно занимаясь просветительскими и пропагандистскими лекциями, в том числе на предприятиях. Оно находилось под контролем партийных органов. 11 декабря 2015 года Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество „Знание“", однако итоги его работы за 5 лет, очевидно, не удовлетворили власти.
- В конце 2020 года Европейский союз ввёл санкции против 6 российских чиновников и одной организации в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. В список вошел и Сергей Кириенко.
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