Республиканцы исключили Лиз Чейни из руководства из-за критики Трампа

Республиканцы в Палате представителей США в среду проголосовали за смещение Лиз Чейни, члена Конгресса от штата Вайоминг, с поста председателя Конференции республиканцев - третьего по значимости в иерархии республиканцев в Палате представителей. Причиной этого шага, который ряд комментаторов называют критическим моментом в современной истории Республиканской партии, стала её резко критическая позиция по отношению к бывшему президенту Дональду Трампу.

Чейни, дочь бывшего вице-президента Ричарда Чейни, была в числе 10 конгрессменов-республиканцев, которые в январе проголосовали за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с нападением его сторонников на Капитолий 6 января. Действия Чейни вызвали недовольство множества видных республиканцев и - по опросам - большинства избирателей в Вайоминге. Республиканцы в Конгрессе пытались сместить Чейни с поста ещё в феврале, однако тогда за неё вступилось партийное руководство.

Сейчас этого не произошло, поскольку Чейни дала понять, что не намерена идти на компромисс с Трампом и его сторонниками, в частности с их утверждениями о том, что выборы в ноябре были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена. По её словам, любой, кто делает подобные утверждения, "распространяет большую ложь". "Я не буду сидеть сложа руки и молча смотреть, как другие ведут нашу партию по пути прочь от верховенства закона и присоединяются к кампании бывшего президента по подрыву нашей демократии" - заявила она в Конгрессе, а в среду сказала, что сделает всё возможное, чтобы Трамп, популярность которого среди республиканцев по-прежнему высока, не вернулся в Овальный кабинет. Она также сказала, что не уйдёт из Конгресса и в 2022 году вновь будет бороться за избрание.

Чейни обвинили в подрыве единства партии. Как отмечает "Голос Америки", партийные стратеги считают, что отстранение Чейни может помочь партии в краткосрочной перспективе, обеспечив ей поддержку сторонников Трампа в преддверии промежуточных выборов 2022 года, по итогам которых республиканцы надеются вернуть себе большинство в Палате представителей и Сенате. Однако этот шаг может и оттолкнуть умеренных избирателей.

Трамп приветствовал отстранение Чейни, назвав её "ужасным человеком", который наносит вред Республиканской партии. Демократы, напротив, поддержали её, заявляя, что причина её неприятностей - то, что она "говорит правду".