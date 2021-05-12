Суд арестовал Ильназа Галявиева, убившего 9 человек. Он признал вину

В Казани суд арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, убившего накануне 9 человек в местной школе № 175.

Во время судебного заседания Галявиев заявил, что "абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий", тяжёлыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения. При этом, со слов следователя, ведущего дело о массовом убийстве, обвиняемый полностью признал свою вину.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что с момента задержания Галявиев отказывается от еды, но никаких требований не выдвигает.

Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020-м году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.

В СК подчеркнули, что текущее состояние Галявиева "характеризуется неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий с ним". Сообщается, что в ближайшее время казанскому стрелку назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

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