США направляют в Израиль эмиссара с целью остановить насилие

Соединённые Штаты в ближайшее время направят в Израиль высокопоставленного дипломата с целью способствовать прекращению вооружённых столкновений между Израилем и палестинскими радикальными группировками, жертвами которых за последние дни стали десятки людей.

Как заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, заместитель помощника госсекретаря Хейди Эмр отправится в регион для переговоров с представителями израильских властей и палестинцами.

Блинкен призвал обе стороны конфликта к шагам по деэскалации ситуации. При этом он отметил, что США видят разницу между действиями группировки ХАМАС, которую он назвал террористической организацией, которая подвергает Израиль ракетным обстрелам, и Израилем, который имеет право на самооборону.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель также осудил обстрелы территории Израиля из сектора Газа, призвав при этом Израиль проявить "максимальную сдержанность" во избежание жертв среди мирного населения.

Ракетные обстрелы Израиля - в том числе центральной части страны, включая Тель-Авив - и удары израильской авиации по сектору Газа продолжаются с понедельника. До этого несколько дней в Иерусалиме продолжались столкновения между арабским населением и полицией. Поводом для обострения ситуации стало рассмотрение дела о реституции принадлежащей палестинцам недвижимости в восточной части Иерусалима в пользу израильтян, владевших ею до 1948 года.

Вечером во вторник палестинские группировки одновременно выпустили по Израилю более 130 ракет. Пострадали более 200 человек, пятеро погибли. В среду было объявлено о гибели израильского военного. В результате израильских ударов по Газе погибли не менее 50 человек, в том числе мирные жители, среди них дети.

В среду Израиль нанёс по Газе несколько ударов, в частности было разрушено 10-этажное здание. Утверждается, что удары наносятся по местам, где расположены командные пункты или склады оружия и боеприпасов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАС.

На территории Израиля происходят волнения арабского населения. В городе Лод неподалёку от Тель-Авива введён комендантский час - после того, как там были подожжены синагоги и разбиты витрины магазинов.