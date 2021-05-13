"Готовы и бывшего мэра". Рунет об аресте Евгения Ройзмана

В России продолжаются аресты за участие в акциях протеста, которые были ещё зимой.

На этот раз у властей крупная добыча, сам Евгений Ройзман получил девять суток за твиты, которые суд счёл "призывами".

Кому положено, злорадствуют.

Сергей Колясников:

Даже не присутствуя на суде, можно на 100% предсказать его показания. Не был, не призывал, мимо проходил и т.п. Потому что, как и Навальный, Ройзман очень любит толпу на улицах, истово жаждет массовых беспорядков. А вот нести за это все ответственность - увольте. Подумаешь, написал "Надо выходить 31-го. Я буду". Он же против Путина, а значит несчитово.

В целом же, впервые за десятилетия отечественная Фемида, наконец, продирает заспанные глаза. И те, кто в любой другой стране мира сидели бы уже давно и долго, начинают уверенно приближаться к естесственной среде обитания любого экстремиста - тюрьме.

Остальные сочувствуют.

Алексей Мосин:

Евгений Ройзман не делал ничего такого, чего не делали ещё десятки тысяч екатеринбуржцев, но вцепились именно в него. Я оцениваю это прежде всего как акцию устрашения: если готовы посадить, хотя бы всего на несколько дней, бывшего мэра Екатеринбурга, известного всей стране, то чего можно ожидать простому горожанину, не известного никому за кругом его повседневного общения? Трусливая и постыдная политика.

Тамара Эйдельман:

Каждый раз, когда привожу учеников в Екатеринбург и мы приходим в музей Невьянской иконы, я не устаю восхищаться тем, как Евгений Ройзман с ними разговаривает. И слушая его записи на ютубе, не устаю восхищаться тем, как он четко, ясно и смело все формулирует. И читая его книги, не устаю восхищаться тем, как он пишет. Женя, горжусь нашим знакомством и уверена, что они тебя не запугают.

Эльвира Вихарева:

Евгений Ройзман, как выяснилось, собирал и СОБРАЛ незнакомому ребенку 150 млн рублей на лечение, а теперь его арестовали за твит власть, которая не сделала ровным счетом ничего.

Иван Жданов:

Во-первых, без реплаев Ройзмана Твиттер уже не будет таким же 9 суток. Во-вторых, охреневшие власти просто каждый день пробивают новое дно. Я уверен, что просто нет варианта, что они не получат наказание за свой беспредел

Алексей Миняйло:

Что я могу сказать: кто забывает уроки истории, обречён на их повторение

В прошлый раз решение идти в Госдуму Евгений принял именно в камере

«Придуркам главное не мешать» (с)

Альфред Кох:

Ройзман легко может выиграть выборы и мэра и губернатора.

Всех сколько-нибудь заметных - сажают. Буквально. Они даже не скрывают своей трусости....

Андрей Мальгин:

Ройзман - самый популярный политик Екатеринбурга. Я помню, мы долго шли с ним пешком через весь город, и каждый - каждый! - прохожий с ним почтительно здоровался. Причем он давно уж не был к тому времени ни мэром, ни депутатом, даже фонд его раздавили. На любых выборах - хоть губернаторских, хоть в Думу, да хоть бы и президентских - он вышел бы там победителем. Вот поэтому злые карлики его не допустят ни на какие выборы. Отсеют на дальних подступах.

Впрочем, о чем речь? Какие еще выборы в России? Нет там никаких выборов и не будет. Одно название. Картонная декорация, как и всё остальное.

Дмитрий Колезев:

Арест Евгения Ройзмана — большая глупость со стороны власти.

Ройзман много лет занимает независимую или оппозиционную политическую позицию, и его много раз пытались преследовать по тем или иным поводам. Но начиная с 1983 года, когда Ройзман освободился из колонии, он до сегодняшнего дня ни разу не был под стражей. И вообще, в Екатеринбурге до этого года аресты по политическим причинам были большой редкостью.

Решение об аресте Ройзмана спустя значительное время после митингов протеста выглядит странно. Напрашивается предположение, что это не местное решение, а запоздалое действие в соответствие с федеральной разнарядкой: наказать (или, в другой интерпретации, предостеречь, запугать) все заметные фигуры, сочувствующие Навальному. В качестве меры наказания/запугивания повсюду применяются административные аресты, исправительные работы и угрозы возбуждения уголовного дела по «дадинской статье». Это стандарт 2021 года.

Однако, в отличие от большинства арестованных в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, Евгений Ройзман является действительно популярным региональным политиком. Он доказывал это, выигрывая конкурентные выборы мэра Екатеринбурга. У меня на руках нет данных свежих опросов, но с учетом опыта, я почти с полной уверенностью могу сказать, что Ройзман остается самым популярным политиком в Екатеринбурге и в Свердловской области. Никого сопоставимого нет. Число его сторонников в Екатеринбурге больше, чем у Навального и ФБК, и они более разнообразны с точки зрения социальных характеристик.

Если в случае арестов сторонников Навального (например, координаторов штабов) власть может рассчитывать на поддержку части граждан, которые поверили, что таким образом их спасают от революции и агентов Госдепа, то в случае с Ройзманом это вряд ли сработает. Ройзман многими воспринимается именно как «уральский мужик», «наш парень», причем не какой-то зеленый смутьян, а человек системный и опытный — работал и депутатом Госдумы, и мэром Екатеринбурга.

Арестовывая Ройзмана в рамках федерального тренда, силовики, суд и политические администраторы не учитывают местную специфику. Этот каток едет по всем одинаково, но попадающие под него булыжники оказываются разной формы и разного размера. Ройзман — булыжник особенный. Его арест, пусть даже на сравнительно короткий срок, может увеличить протестный потенциал в городе. Тем более, что повод для ареста смехотворен (несколько твитов). Из-за популярности Ройзмана к решению суда будет приковано большое общественное внимание — и на этом примере большому числу людей станет понятнее, что и предыдущие аресты оппозиционеров были столь же нелепыми.

Самому Ройзману арест и мужественное поведение в суде только прибавят популярности. Ранее он уже заявил, что не пойдет на выборы в Госдуму, так что вроде как эту популярность не получится конвертировать в депутатский мандат. Но кто знает, не станут ли суд и арест триггером, благодаря которому Ройзман изменит свои планы?