Госсекретарь США и глава МИД России встретятся 20 мая в Рейкьявике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на будущей неделе в Рейкьявике. Это будет первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после прихода к власти администрации Джо Байдена. В среду Блинкен и Лавров провели телефонный разговор.

В столице Исландии пройдёт встреча глав МИД стран Арктического совета. В сообщении российского министерства о телефонном разговоре говорится, что Блинкен и Лавров проведут отдельную двустороннюю встречу "на полях" этого форума 20 мая. В сообщении госдепартамента сказано, что Лавров и Блинкен "встретятся на следующей неделе".

Госдепартамент отмечает, что Блинкен в разговоре с Лавровым повторил, что США будут защищать свои интересы в случае враждебных действий России, а также призвал освободить двух американских граждан - Пола Уилана и Тревора Рида. Обсуждалась также политика по отношению к Северной Корее.

Российский МИД в своём сообщении сделал акцент на том, что на предстоящей встрече Лавров и Блинкен рассмотрят "ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня", а также упомянул о том, что стороны обсудили "предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита".

Встретиться с российским президентом Владимиром Путиным предложил ранее президент США. Москва пока не дала официального ответа на предложение Джо Байдена. Сам Байден несколько дней назад выразил уверенность, что встреча состоится. Рейкьявик, наряду с Веной и Хельсинки, назывался одним из возможных мест проведения саммита, а июнь - возможным временем.

Переговоры о саммите проходят на фоне роста напряжённости в отношениях Москвы и Вашингтона - в связи с действиями России против Украины, отравлением и последующим арестом Алексея Навального, хакерскими атаками, в которых США обвиняют российские спецслужбы, предполагаемым вмешательством России в выборы в США.