Умерла феминистка и секс-блогер Татьяна Никонова

Умерла журналистка и фемактивистка Татьяна Никонова, создавшая один из первых в России блогов о сексуальном образовании. Ей было 43 года. Сообщение о скоропостижной смерти Никоновой опубликовано в её телеграм-канале. Друзия Никоновой подтвердили сообщение о её смерти Радио Свобода. По предварительным данным, причиной смерти стала острая инфекционная болезнь.

Никонова получила известность как блогер ещё в 2000-е годы. Она была модератором крупнейшего женского сообщества в "Живом журнале" Girls_only. Была одним из самых популярных женских блогеров в ранней российской блогосфере, работала в администрации "Живого журнала" после покупки его российским бизнесменом Александром Мамутом.

Создала один из первых в России онлайн-журналов о знаменитостях Spletnik.ru. В 2012 году создала блог Sam Jones's Diary, в котором рассказывала о сексуальной грамотности.

Публиковалась в таких изданиях, как Афиша Daily, Wonderzine, The Village, GQ, а также выступала с публичными лекциями о сексуальном просвещении, о гендере, бодипозитиве, проблематике ЛГБТ, домашнем насилии, феминизме. На её аккаунты в соцсетях были подписаны сотни тысяч пользователей.

В 2017 году Никонова была участницей программы Радио Свобода, посвящённой сексуальному просвещению: