Лицом к событию. Ну, всем закрыли рты. Что дальше-то?

ФБК еще официально не признан экстремистской организацией, а Госдума уже принимает закон, который поражает в избирательных правах как руководителей этой организации, так и тех, кто открыто ей сочувствовал. И еще много чего больше нельзя. Нельзя участвовать в протестах. Нельзя писать о выборах. Нельзя размышлять об событиях второй мировой войны иначе, чем тебе позволяет официальная дктрина. Нельзя помогать тем, чьи взгляды ты разделяешь. Ничего нельзя. Все запретили. Что получат взамен? В гостях: журналисты Евгений Киселев, Кирилл Мартынов и политик Николай Марковцев.