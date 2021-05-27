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Лицом к событию. Ну, всем закрыли рты. Что дальше-то?

Лицом к событию. Ну, всем закрыли рты. Что дальше-то?
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Лицом к событию. Ну, всем закрыли рты. Что дальше-то?

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ФБК еще официально не признан экстремистской организацией, а Госдума уже принимает закон, который поражает в избирательных правах как руководителей этой организации, так и тех, кто открыто ей сочувствовал. И еще много чего больше нельзя. Нельзя участвовать в протестах. Нельзя писать о выборах. Нельзя размышлять об событиях второй мировой войны иначе, чем тебе позволяет официальная дктрина. Нельзя помогать тем, чьи взгляды ты разделяешь. Ничего нельзя. Все запретили. Что получат взамен? В гостях: журналисты Евгений Киселев, Кирилл Мартынов и политик Николай Марковцев.

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