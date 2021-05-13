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По Израилю за 3 дня было выпущено 1600 ракет. По Газе нанесено 600 ударов

Ашкелон 12 мая

В ночь на четверг и утром 13 мая продолжились ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и удары израильской авиации по сектору.

По данным израильских военных, с понедельника, когда начался новый раунд эскалации конфликта, были поражены около 600 целей в Газе. Утверждается, что удары наносятся по местам, где расположены командные пункты или склады оружия и боеприпасов радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАС.

По палестинским данным, в результате израильских ударов погибли более 60 жителей Газы, в том числе дети.

Палестинские группировки выпустили с понедельника по Израилю около 1600 ракет. Большая их часть была перехвачена системой ПВО, однако некоторые смогли её преодолеть. Удары наносились в том числе по окрестностям Тель-Авива. В ночь на четверг массированному ракетному обстрелу подверглись города на юге Израиля - Сдерот и Ашкелон. Сообщается о гибели ребёнка в Сдероте. Всего в Израиле погибли 7 человек, десятки ранены.

На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением вторую ночь подряд продолжались столкновения, сопровождающиеся поджогами.

Поводом для обострения ситуации стало рассмотрение дела о реституции принадлежащей палестинцам недвижимости в восточной части Иерусалима в пользу израильтян, владевших ею до 1948 года.

Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединённые Штаты поддержали право Израиля на самооборону. Об этом сказал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 12 мая. Байден также осудил ракетные обстрелы Израиля.

Соединённые Штаты в ближайшее время направят в Израиль высокопоставленного дипломата с целью способствовать прекращению вооружённых столкновений между Израилем и палестинскими радикальными группировками.

США, по данным дипломатических источников, не поддержали проект заявления Совета Безопасности ООН с призывом к обеим сторонам конфликта к сдержанности - в его поддержку высказались 14 из 15 стран Совбеза, но США считают, что это заявление сейчас не поможет снизить напряжённость.

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