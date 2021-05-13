Би-би-си: документы подтверждают выводы Навального о "дворце Путина"

Первым владельцем комплекса под Геленджиком, известного как "дворец Путина", был давний знакомый российского президента и бывший член кооператива "Озера" Николай Шамалов. Однако люди, причастные к проекту, называли его формальным собственником, а за продажу почти достроенной резиденции стоимостью в миллиарды рублей он получил лишь 4,9 млн.

Такие сведения содержатся в массиве внутренних документов проекта, который оказался в распоряжении Русской службы Би-би-си. Как пишут авторы расследования, документы показывают "ключевую роль государства в стройке" и в целом подтверждают многие выводы опубликованного в январе расследования Алексея Навального, в котором утверждалось, что дворец фактически был построен для президента России Владимира Путина.