Би-би-си: документы подтверждают выводы Навального о "дворце Путина"

Первым владельцем комплекса под Геленджиком, известного как "дворец Путина", был давний знакомый российского президента и бывший член кооператива "Озера" Николай Шамалов. Однако люди, причастные к проекту, называли его формальным собственником, а за продажу почти достроенной резиденции стоимостью в миллиарды рублей он получил лишь 4,9 млн.
Такие сведения содержатся в массиве внутренних документов проекта, который оказался в распоряжении Русской службы Би-би-си. Как пишут авторы расследования, документы показывают "ключевую роль государства в стройке" и в целом подтверждают многие выводы опубликованного в январе расследования Алексея Навального, в котором утверждалось, что дворец фактически был построен для президента России Владимира Путина.
- Фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина" появился в сети 19 января. К апрелю он набрал на ютьюбе свыше 115 миллионов просмотров. В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Владимир Путин, комментируя расследование, заявил, что дворец никогда не был оформлен на него и не принадлежал его близким родственникам. В ответ в команде Навального отметили, что ни сват президента Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий стройкой двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов в силу семейного кодекса России действительно не относятся к близким родственникам.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель. "Россия-1" показала кадры из "дворца", на которых видно, что там идёт стройка или ремонт.
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