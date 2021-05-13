Ураза-байрам онлайн: в Москве из-за ковида для прихожан закрыли мечети

Один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам в Москве в этом году проходит без прихожан. 13 мая, в день празднования, основные мечети города по решению властей закрыты для верующих из-за угрозы заражения коронавирусом.

Московская соборная, Историческая и Мемориальная мечети не принимают прихожан. Духовное управление мусульман (ДУМ) России сообщило, что приняло "тяжелое, но обоснованное решение" о проведении праздничной молитвы исключительно с участием духовенства и сотрудников.

Как говорится в заявлении ДУМ, московские власти направили письмо в адрес председателя правления, муфтия шейха Равиля Гайнутдина о том, что в столице продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий и что в случае проведения праздника Ураза-байрам, "организаторы и иные участники" могут быть привлечены к ответственности.

Верующих попросили оставаться дома, для них организована онлайн-трансляция молитвы из Соборной мечети.

В интервью изданию "Коммерсант", главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что верующие "с пониманием" относятся к решению властей: "Этот запрет касался не только нас, но и православных, когда людей просили воздержаться в праздник Пасхи от массовых собраний, – сказал муфтий "Коммерсанту" и добавил: – Не дай Бог, если кто-то заразится и умрет от этой инфекции. Мы в полной мере осознаем, что напряженность в связи с коронавирусом сохраняется. У нас есть опыт в проведении дистанционной организации мероприятий".

По мнению доктора исторических наук, исламоведа, сотрудника ИМЭМО РАН им. Примакова Алексея Малашенко, такой вид дистанционной молитвы – это реалии нового мира, к которым нужно приспосабливаться:

Очень нехорошо, что не пустят в мечеть, но давайте исходить из реальности

– По поводу мусульманской онлайн-молитвы, по-моему, таких прецедентов не бывает, это не то, что было бы окончательно позволено богословами. Мир меняется, и к чему-то нужно приспосабливаться, даже что касается ислама. Что касается запрета – это очень трудное, непростое решение, но в той ситуации, в которой мы сейчас живем, я бы не стал это сравнивать с Пасхой. Потому что кто придет в мечеть? Все мусульмане, кто захочет, это и наши московские мусульмане, и татарские, и те, кто тут живёт давно, и мигранты. А где гарантия, что мигранты недоступны для вируса? Такая осторожность, конечно, вызовет острую критику, это понятно, но это вынужденная мера, и к вынужденным мерам нужно относиться с пониманием и не провоцировать людей на протест. Представьте на секунду, что пришли все, кто захотел. Я много раз бывал на таких молитвах: люди ведь не только в мечети, но и вокруг, на проспекте Мира, жителям близлежащих домов просто невозможно войти к себе в подъезды. Нужно относиться к этому решению с максимальным пониманием, не провоцировать, не делать из этого какие-то признаки исламофобии. Мы живем в таком мире. Кстати, обратите внимание на Хадж в Мекку и в Медину, там ведь тоже есть ограничения, и это пока никого не задевает.

Раздражает, что какие-то политические мероприятия можно проводить, собирая людей

Я к решению по поводу ограничений и запретов отношусь с пониманием. Другое дело – раздражает, что какие-то политические мероприятия можно проводить, собирая людей, но это уже вопрос не ко мне, а к властям. Если вы хотите каким-то образом сохраняться от коронавируса, от эпидемии, то принимайте одинаковые меры ко всем. Но это уже другой вопрос.

–​ Насколько праздник Ураза-байрам важен для мусульман и насколько важна традиция прийти в этот день в мечеть?

– Этот праздник можно очень хорошо праздновать и дома, и я, кстати, в такого рода праздниках участвовал, у меня родственники – мусульмане. Очень нехорошо, что не пустят в мечеть, но давайте исходить из реальности. Если те же мусульмане будут болеть потом, если будет это среди них распространяться? Поэтому терпимые, нормальные люди, а среди мусульман таких явное большинство, отнесутся к этому с пониманием.

–​ Как вы считаете, эти запреты могут быть как-то связаны со стрельбой в Казани? И как согласуется праздник Ураза-байрам с трауром, который 12 мая объявлен в Татарстане?

– Я думаю (может быть, я ошибаюсь), что это абсолютно разные вещи, и каким-то образом привязывать одно к другому я бы не стал. Бывают такие кошмарные совпадения, не более того, – заключает Алексей Малашенко.

Двумя неделями ранее православные верующие отметили Пасху. В ночь с 1 на 2 мая в московских храмах прошли богослужения, и как отмечает РБК, строгие ограничения из-за коронавируса не вводились. На службу в храм Христа Спасителя в Москве приехал президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении заявил, что Пасха дарит надежду на прекращение распространения коронавируса.

А вот в 2020 году из-за пандемии пасхальные торжества в России проходили в закрытых храмах, без прихожан. Яков Кротов, историк, священник Православной церкви Украины, рассказывает о том, как православные верующие относятся к ограничениям из-за ковида:

– Год назад в разгар локдауна Пасху было запрещено праздновать как обычно, и реакция была, извините за выражение, бескультурная. Народ роптал, что это ущемление религиозной свободы, бранили священников, которые говорили: "Давайте в этом году воздержимся". Так было и в России, и в Украине. В России все, конечно, смикшировано несвободой людей, но в Украине тоже многие люди считают, что свобода – это обязательно: "Не мешайте мне ходить в храм, это мой выбор, и если я умру, это я, но меня Бог сохранит".

Все-таки обряды Ураза-байрама подразумевают больший телесный контакт и большее скопление народа, чем пасхальное богослужение

Все-таки обряды Ураза-байрама подразумевают больший телесный контакт и большее скопление народа, чем пасхальное богослужение. На Пасху если тысяча людей в храм соберется, это уже много, а Ураза-байрам – это десятки тысяч людей собираются на улице. Я знаю, что в Мекке и в этом году и в предыдущем резко ограничили количество паломников и требуют соблюдать дистанцию во время самого Хаджа. Власти всех стран понимают грозящую опасность.

А с верующими людьми проблема, потому что оказывается, что число беззаботных среди верующих больше, чем среди неверующих. Это особенно четко видно в США, где в штатах с преимущественно баптистским составом – очень высокая смертность от ковида. Мне кажется, что это проявление религиозной незрелости, а духовная зрелость в русском прислове: на Бога надейся, а сам не плошай. И тут "а" – это не противопоставление "но сам не плошай", а надейся на Бога, и поэтому привейся, поэтому держи дистанцию, поэтому заботься о другом. Потому что это твоя жизнь, и самоубийством тоже нехорошо заниматься, но ты, даже вакцинированный, можешь заразить другого, и остерегайся стать убийцей в этом смысле.

–​ Но при этом в этом году на Пасху были фотографии из церквей, где много людей были без масок, без социальной дистанции. То есть в этом случае это не смущало и религиозных лидеров?

– Конечно, некоторый привкус двойного стандарта во всей этой ситуации есть. Я лично завидую мусульманам, потому что я бы предпочел, чтобы на православную и другие христианские конфессии наложили такие же ограничения. В этом смысле не надо завидовать госрелигии, приближенной ко двору, а надо радоваться, что в порядке дискриминации людей защитили все-таки от инфекции.

–​ Мусульманскую молитву предложили транслировать онлайн. Насколько вообще церковь одобряет уход в онлайн? Можно ли представить, что пасхальное богослужение транслируется онлайн для верующих?

Я лично завидую мусульманам, потому что я бы предпочел, чтобы на православную и другие христианские конфессии наложили такие же ограничения

– Легко. Я в прошлом году транслировал. И насколько я понимаю, все транслировали в прошлом году, все Пасхальные службы, от Ватикана до какого-нибудь Урюпинска, все были онлайн. К сожалению. Но при советской власти и не такое переживали, когда онлайна не было, а каждый просто сидел дома и лапу сосал, и ничего, не роптали, то есть роптали, но очень тихо. Вообще же, надо понимать, что в православии и без этого не все благополучно. Наличие высокого иконостаса, когда прихожане половину службы вообще не слышат, а только отдельные возгласы священника, это, конечно, тоже своего рода дискриминация и ущемление прав: что-то там за стеной происходит с иконами, а до тебя доносятся отдельные возгласы. Кое-где епископы пытаются это изменить, но, в принципе, все, что связано с пандемией, в этом смысле это детская проблема, потому что это на время, это далеко не для всех.

А когда пандемия пройдет, этот вопрос, что у духовенства и мирян в православии совершенно разный опыт молитвы, одним все, а другим крохи с барского стола, эта проблема останется. Многим, кстати, это нравится. Многим и онлайн понравился, и это тоже большая опасность, потому что у людей такой своеобразный искусственный аутизм, что ли, люди уже наслаждаются тем, что находятся в таком карантине пионерлагерном, они уже привыкли, и это довольно печально, – считает священник Яков Кротов.

В 2020 году из-за пандемии в Москве и в других регионах России мечети во время Ураза-байрама были закрыты. В 2021 году дистанционный формат молитвы действует не во всех регионах. Например, в Башкирии и в Татарстане мечети открыты для прихожан. В Татарстане, правда, отменены все праздничные мероприятия, запланированные помимо молитв, – из-за объявленного в республике траура.

Ураза-байрам – один из главных исламских праздников, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. По традиции в день праздника мусульмане совершают молитву, после молитвы – накрывают столы, в гости приглашают друзей и родственников.

По данным агентства ТАСС, на сегодняшний день в России проживает не менее 20 миллионов мусульман.