Священника арестовали на 25 суток за акцию в поддержку Навального

Хабаровского священника Андрея Винарского суд в четверг отправил под административный арест на 25 суток по делу о повторном нарушении закона о митингах. Речь идет об акции в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля, сообщила редакции Сибирь.Реалии журналист Татьяна Хлестунова. Это уже третий арест священника за участие в акциях протеста.

По словам адвоката Винарского Владимира Мазнева, заседание по делу священника не должно было состояться сегодня, 13 мая, поскольку Винарский заявил ходатайство об отсутствии защитника. "В итоге отец Андрей защищал себя сам, без адвоката. В принципе не был готов к этому. Это, безусловно, нарушение. К сожалению, в нынешней ситуации, когда в день проходит по несколько судов над участниками акций – случается, что и без адвоката остается активист", – сообщила редакции Хлестунова.

По словам дочери Винарского Татьяны Тихоновой, после ареста местная епархия запретила ему служить. "То есть сан священника у него остался, но ему нельзя ни вести службу, ни исповедовать. До покаяния. То есть если он откажется от своих убеждений и покается, то запрет снимут. Нет, он этого не сделает", – сообщила дочь священника.

Настоятеля поселкового прихода Свято-Никольского храма Андрея Винарского неоднократно задерживали за участие в акциях в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которые начались в регионе летом 2020 года. Дважды Винарский отбывал административный арест (3 и 20 суток), суд штрафовал его в том числе на 150 тысяч рублей. После ареста в марте 2021-го Биробиджанская епархия, к которой относится приход Винарского, приняла решение отстранить священника от должности настоятеля.