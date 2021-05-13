Кремль отрицает планы присоединить "ЛНР" и "ДНР"

Россия не собирается поглощать так называемые "ДНР" и "ЛНР", контролируемые пророссийскими сепаратистами территории на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой рассказывается об отношении ЕС к последним событиям на востоке Украины.

Российские власти неоднократно говорили, что в планы страны не входит присоединение Донбасса или война с Украиной. Но в апреле, во время очередного нарастания напряженности на российско-украинской границе, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия может передумать: "Все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту".

В публикации Bloomberg говорилось, что в Евросоюзе подготовили документ, который должен быть представлен на саммите ЕС в конце мая. В нем отмечается, что организация выборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также выдача российских паспортов местным жителям "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России".

Как отмечает агентство, ссылаясь на внутреннюю записку ЕС, постоянные представители стран блока в комитете по политике и безопасности разошлись во мнении относительно вопроса вступления Украины в НАТО. Часть из них поддержала инициативу, другая отметила, что Киев недостаточно уделяет внимания реализации необходимых реформ, в частности касающихся борьбы с коррупцией. Помимо этого, по мнению второй группы чиновников, потенциальное сотрудничество с Украиной в области программ безопасности требует более тщательного обсуждения.