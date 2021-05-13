Оружие и смертная казнь. Реакция властей на трагедию в Казани

Российские власти ответили на трагедию в Казани целым рядом предложений и громких заявлений - об отсутствии идеологии, о необходимости выявления неблагонадежных, о запрете анонимности в интернете, об отмене моратория на смертную казнь. До реальных действий пока что дошло только требование Владимира Путина ввести новые ограничения на гражданский оборот оружия - поправки в закон российская Дума обсудит уже 18 мая. Насколько право на оружие связано со школьными расстрелами, как российские власти реагируют на события в Казани, и есть ли способ предотвратить подобные трагедии в будущем обсудят правозащитники Леонид Никитинский и Сергей Никитин , а также зампред Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 17:05 по московскому времени.