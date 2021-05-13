Суд сократил срок ареста Ройзмана до одних суток

Свердловский областной суд снизил с 9 суток до одних срок административного ареста, назначенного бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого признали виновным в организации акций в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля.

Как сообщила адвокат Ройзмана Юлия Федотова, Ройзман уже сегодня должен выйти из спецприёмника на свободу.

Политика признали организатором обеих несогласованных акций из-за его записей в твиттере о том, что он собирается принять в них участие. Ройзман отрицал вину по предъявленному обвинению. По обеим протоколам ему назначили 9 суток ареста (сроки не суммируются, то есть он должен был провести в спецприёмнике 9 дней). В четверг апелляционная инстанция сократила сроки по обеим делам до одних суток.

Ещё по одному делу - об участии в несогласованной акции - Ройзману было назначено 30 часов обязательных работ. Жалобу на это решение пока не рассмотрели.