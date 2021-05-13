Tesla не будет принимать биткойны из-за угроз окружающей среде

Tesla приостанавливает продажу своих электромобилей за биткойны - из-за использования ископаемого топлива для получения криптовалюты.

Об этом сообщил в Твиттере глава компании Илон Маск. Криптовалюта – хорошая идея "на многих уровнях", но это не может обходиться так дорого окружающей среде, написал Маск. "Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - также отметил Илон Маск в социальной сети.

Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии компания не планирует также продавать свои биткойны и использовать их для операций, отмечает "Интерфакс".